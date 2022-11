Brozovic e Arnautovic recuperano | stop Muriel

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 3 novembre 2022) (Adnkronos) – Inter,può esserci contro la Juve Marcelosta per tornare. Da settimane l’Inter di Inzaghi deve fare a meno di lui, con Asllani e Calhanoglu che si sono alternati nel ruolo di regista in assenza del croato. Nella giornata di oggiha svolto buona parte del lavoro in gruppo e, a meno di ricadute o ulteriori problemi nei prossimi allenamenti, verrà convocato per Juventus-Inter in programma domenica sera all’Allianz Stadium e valida per la 13esima giornata di Serie A. Si tratterebbe, dunque, di un recupero molto importante per mister Simone Inzaghi. Atalanta:, le condizioni Nella Dea preoccupazione per le condizioni di Luis, frenato da un lieve risentimento muscolare che rischia fortemente di compromettere la sua ...