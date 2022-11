Bros | la recensione | quando la commedia romantica incontra il mondo LGBTQ+

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 3 novembre 2022) Ladi, la primadi una grande major su due uomini gay, che dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma arriva dal 3 ottobre al cinema con Universal Pictures. E offre una storia d'amore riuscita e schietta, che scivola solo in qualche spiegone di troppo. Essere i primi in qualcosa fa sempre un certo effetto, e soprattutto carica di responsabilità e aspettative, che sono molto pericolose agli occhi (e al cuore) del pubblico. Se sei la primadi una grande major (in questo caso Universal, che ha voluto scommettere su questa storia d'amore) su due uomini gay, tutto sembra rischioso all'ennesima potenza. Come spiegheremo nelladi, che dopo la presentazione alla Festa del Cinema di ...