Alla Juve dei giovani resta l' Europa League - Sport - quotidiano net

Si è chiusa con un'altra sconfitta l'avventura dellain questa edizione della Champions League . I bianconeri, infatti, già eliminati, hanno nell'ultimo turno della fase a gironi ma, grazie, hanno ottenuto la 'retrocessione' in Europa League .Nicolò Fagioli, 21 anni, cerca di fermare Leo Messi, 35. La, pur con dodici infortunati, ha controllato il gioco per gran parte della partitaL’ultima volta che ho avuto la fortuna di vederlo in azione (dal vivo) risale a tanti anni fa: Inter-Barcellona 0-0, San Siro, anno 2009 (fase a gironi). In quella gara ricordo che Messi non incantò, ...Il Psg passa ma è solo secondo nel girone. La Signora dei rincalzi sorprende per carattere e si dà un’altra chance internazionale ...