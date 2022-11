Al Teatro San Carlo la Cantata per San Gennaro composta nel 1775 | è la prima esecuzione in tempi moderni

(Di giovedì 3 novembre 2022) Domani, venerdì 4 novembre alle ore 20 in occasione dei 285 anni dalla fondazione deldi San, il Lirico di Napoli omaggia il santo patrono della città con laindellaper Sannelda Pasquale Cafaro che vedrà Orchestra e Coro sotto la direzione di José Luis Basso eseguire anche altri due lavori riscoperti del ‘700 musicale napoletano. Il concerto prosegue il progetto avviato nel 2021 con l’della analogaper Sandi Gaetano Manna. In programma infatti il Dixit Dominus (1771) per coro, organo e orchestra di Pasquale Cafaro, Quoniam tu solus sanctus per soprano, oboe ...

Agenzia ANSA

Per dirsi sì, le due modelle hanno scelto il giorno della marcia per i diritti Lgbtq a Porto Rico eJuan è statodella loro unione. "Non è colpa di come ti vesti". La Miss sfila con gli ...Biglietti acquistabili alla biglietteria deldalle ore 16 il giorno dello spettacolo. Sabato inLorenzo si presenta il XXV Viotti Festival La "Camerata Ducale" non dorme certo sugli allori. Teatro: San Carlo, la Cantata di San Gennaro per i 285 anni Napoli, città della musica. C’è qualcosa di nuovo, anzi d’antico che risuona nel capoluogo campano: da sempre teatro a cielo aperto e culla di una civiltà ...la finzione scenica e il teatro - attraverso una narrazione che è pensata per essere ascoltata e compresa da tutti. Ad aprire la rassegna, alle 18 nella chiesa di San Francesco con Il racconto della ...