"Accordo su Lazio e Lombardia o nulla". L'ultimatum di Calenda al Pd

(Di giovedì 3 novembre 2022) Il leader di Azione mette in guardia i dem per le elezioni regionali: "L'o si fa suo non si fa. Se c'è il M5S noi non ci siamo"

Roma, 3 nov " "Abbiamo detto al Pd che non si può fare uncon noi in Lombardia e nelcon i 5 stelle. E' una scelta che sta a loro". Lo ha detto Carlo Calenda a Tagadà.Roma, 3 nov " Delle regionali "ne stiamo discutendo, stiamo parlando con il Pd" ma "l'o si fa sue Lombardia o non si fa nulla, se no gli italiani non capiscono niente e diventa semplice opportunismo". Lo ha detto Carlo Calenda a Tagadà, su La7.In tal senso Carlo Calenda ha lanciato un ultimatum al Pd: "L'accordo o si fa su Lazio e Lombardia o non si fa nulla". L'ultimatum di Calenda Il leader di Azione, intervistato a Tagadà su La7, ha ...