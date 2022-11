Vilminore “s’illumina di meno” | per risparmiare ciabatte elettriche spente | stampanti staccate e niente screensaver

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 2 novembre 2022)di Scalve. “La ciabatta (elettrica) dovrà sempre essere spenta al termine della giornata lavorativa; tutti gli strumenti elettronici dovranno essere scollegati dalla presa per l’alimentazione”. Inoltre “le fotocopiatrici eal termine dell’orario e nei periodi di inattività dovranno essere completamentedall’alimentazione e le LIM dovranno esserequando non utilizzate”. Sono le prescrizioni per gli edifici pubblici e per le scuole adottate dal Comune didi Scalve e contenute nell’ordinanza “M’illumino di”, che elenca e dettaglia le misure urgenti per il contenimento dei consumi energetici. Il nome richiama la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili che Caterpillar e Rai Radio2 organizzano ...