Viaggio apostolico di Papa Francesco in Bahrein | le dirette su Tv2000

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 2 novembre 2022) In programma dal 3 al 6 novembre, speciali del programma “Il diario di”, approfondimenti e servizi del Tg2000 ROMA – Programmazione speciale didedicata aldiin, dal 3 al 6 novembre 2022. Lepartono giovedì 3 novembre e si concludono con la conferenza stampa sul volo di ritorno che sarà trasmessa domenica 6 alle ore 20.50. Tra gli eventi in diretta: giovedì 3 novembre la cerimonia di benvenuto in; venerdì 4 la chiusura del “Bahrain Forum for Dialogue: East and West for Human Coexistence” e l’incontro con i Membri del “Muslim Council of Elders” presso la Moschea del “Sakhir Royal Palace”e l’incontro ecumenico e la preghiera per la pace ...