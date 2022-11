Si alza la tensione in Corea | Seul risponde con 3 missili a nord | Pyongyang spara 100 colpi di artiglieria

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Ladel Sud ha lanciato tre «aria-superficie di precisione» nelle acque adel confine marittimo, in risposta alladelche questa mattina, 2 novembre, aveva lanciato almeno 10di vario tipo verso Sud. Il presidente Yoon Suk-yeol aveva condannato il lancio definendolo una violazione de facto del territorio del Sud e ordinando «un’azione rapida per far pagare alle provocazioni». E aveva invitato i militari a essere pronti contro ulteriori provocazioni di alto livello da parte di, durante la riunione convocata d’urgenza del Consiglio di sicurezza nazionale.li aveva testati «verso le acque fuori dalla costa ovest ed est» del paese, secondo quanto ha spiegato il Comando di ...

Il Riformista

La Corea del Sud ha lanciato tre "missili aria - superficie di precisione" nelle acque a nord del confine marittimo, in risposta alla Corea del Nord che questa mattina, 2 novembre, aveva lanciato ...... due milioni di voti più di Bolsonaro (che tace) Come Lula ha vinto contro Bolsonaro: metà Brasile è per l'estrema destra Bolsonaro non ammette la sconfitta, silain Brasile: blocchi ... Bolsonaro non ammette la sconfitta, si alza la tensione in Brasile: blocchi stradali e proteste di camionis... La Corea del Sud afferma che la Corea del Nord ha lanciato un totale di oltre 10 missili al largo delle sue coste orientali e occidentali. In precedenza l’esercito sudcoreano aveva dichiarato di aver ...(LaPresse) Alta tensione tra le due Coree. Pyongyang ha lanciato 10 missili verso le coste sudcoreane, uno dei quali è è caduto a soli 57 km dalla città ...