Missili e minaccia nucleare | cosa succede tra le due Coree

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Roma, 2 nov – Solito copione o c’è di più? Il lancio didella Corea del Nord non è certo una novità e viene ormai derubricato a solita prova muscolare, come se fosse una periodica e inutile sciocchezza per farsi notare. Una percezione dominante in Occidente, molto meno in Estremo Oriente, dove le operazioni di Pyongyang inquietano soprattutto Seul e Tokyo. Quest’ultima sa bene di essere invisa a Kim Jong-un, a tal punto che il leader nordcoreano ha lanciato un altro “missile balistico”, caduto – stando a quanto riferito dai media nipponici – non distante dalla zona economica esclusiva del Giappone. Alta tensione tra le due: a suon dilanciati eevocato Tokyo ha immediatamente convocato il Consiglio di sicurezza nazionale: “Questi ripetuti lanci dicon una ...