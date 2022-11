Mafia dei Nebrodi | condanne a 6 secoli per i clan messinesi

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Pene per complessivi 6di carcere, 91 imputati condannati, dieci assolti, decine di aziende e societa' confiscate per un valore di milioni di euro. E' una sentenza durissima quella pronunciata ...

E' una sentenza durissima quella pronunciata nelle scorse ore dal tribunale di Patti nei confronti della mafia dei Nebrodi, le cosche del messinese che oltre a controllare i terreni agricoli e i ... Pene per complessivi 6 secoli di carcere, 91 imputati condannati, dieci assolti, decine di aziende e societa' confiscate per un valore di milioni ... Si è concluso con la condanna complessivamente a sei secoli di carcere il processo alla mafia dei Nebrodi celebrato davanti al tribunale di Patti, in provincia di Messina.