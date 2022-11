Lombardia | Fontana | “Moratti? Ha fatto una scelta diversa | si sta spostando verso il centrosinistra”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) “Le uscite che avevain questi ultimi tempi e l’entusiasmo con cui è stata accolta la notizia dalsono la dimostrazione che evidentemente Letiziahascelte politiche diverse di cui prendiamo atto. Siamo contenti che le abbia esplicitate”. Lo ha detto il presidente della Regione, Attilio, a margine del’incontro con il ministro Roberto Calderoli, rispondendo alle domande dei cronisti sull’addio della ormai ex vicepresidente e assessora al Welfare della Regione L'articolo proviene da IlQuotidiano.

Sarà Guido Bertolaso il nuovo assessore al Welfare della. Lo ha nominato il presidente della Regione Attiliodopo le dimissioni di Letizia Moratti. 'Procediamo immediatamente alla ...La ex vicepresidente intanto presenta la sua associazioneMigliore Letizia Moratti lascia la Regione- anticipando le mosse del governatore Attilioche aveva minacciato il ...La vicepresidente lascia e attacca la giunta: ''finito il rapporto di fiducia con il presidente''. La replica di Fontana: ''chiaro che la Moratti guarda verso sinistra e non da oggi'' ...(Agenzia Vista) Roma 2 novembre 2022 "Dopo le dimissioni annunciate oggi, Letizia Moratti potrebbe correre per la presidenza della Regione Lombardia sfidando l'attuale governatore "E' molto possibil ...