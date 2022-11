L’inarrestabile deriva di Kyrie Irving

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Il linguaggio di chi scrive o parla di NBA è caratterizzato da termini nella maggior parte dei casi mutuati dall’inglese, spesso comprensibili solo ad appassionati e addetti ai lavori, che servono per richiamare in maniera agile un concetto o una definizione. Così, quando una squadra già in difficoltà incappa in una serie prolungata di sconfitte, si dice che sta entrando in panic mode, ovvero lo stato in cui la scarsa lucidità fa sì che ogni decisione presa contribuisca solo a peggiorare ulteriormente le cose. L’ingresso in panic mode è spesso accompagnato dall’inconsapevolezza dei diretti interessati e i meccanismi che ne determinano l’evoluzione, quasi mai positiva, possono essere applicati ai singoli oltre che alle squadre. Per esempio: le ultime settimane hanno visto entrare in panic mode, o quantomeno in una specie di panic mode mediatico,...