L’H22 Alta tensione vince l’Interlaghi di Lecco

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Cinquantatré anni romano ma da venticinque residente a Milano, dirigente di “Prysmian” e portacolori del Circolo Vela di Bellano (Lc): questo l‘identikit di Alessandro De Felice, l’armatore e timoniere del classe H22 “” che nel Golfo disi è aggiudicato il 48° Campionato Invernale Interlaghi di vela – Trofeo Autocogliati Volkswagen -, organizzato dalla Società Canottieri. Interlaghi di, De Felice trionfa in 7 delle 9 prove De Felice, con l’esperto Roberto Spata alla tattica e con in equipaggio Alessandra Simion, Fabio Proverbio e Francesco De Felice, ha legittimato il successondo sette delle nove prove disputate con un crescendo di risultati dopo un secondo e un terzo posto in avvio di Campionato. Tra l’altro la classe H22 disputava a ...