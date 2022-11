L’Equipe | gli infortuni hanno permesso alla Juve di ritrovare freschezza con i giovani talenti 

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 2 novembre 2022): glidicon italenti.scrive dellantus, che sarà avversaria del Psg in Champions League. Non tutti i mali vengono per nuocere, nella fattispecie i copiosi, scrive il quotidiano francese. Grazie alle assenze che si è trovata a dover fronteggiare, la squadra bianconera ha potuto scoprire nuovi talentiche ledonato. Lagiocherà il suo futuro europeo stasera senza diversi giocatori fermi in infermeria. Di conseguenza Massimiliano Allegri è costretto ad affidarsi aidella ...