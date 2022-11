Inter | Napoli e Juve “gufano” il Milan in Champions

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Con la qualificazione agli ottavi diLeague in tasca, nell’ultimo turno– ma anche lantus, seppur già eliminata – possono anche permettersi di “tifare contro” il. La questione è puramente economica, dato che in ballo ci sono i ricavi legati al cosiddetto market pool, ovverosia la parte di diritti tv L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Il derby d'Italia Juventus -sarà diretto da Doveri , mentre Bologna - Torino sarà affidata a Giua . Orsato arbitrerà il derby della Capitale Roma - Lazio , a Mariani Atalanta -, c'è ...I big match Il designatore Gianluca Rocchi ha scelto: Orsato per il derby Roma - Lazio, Doveri per Juventus -, Mariani per Atalanta -: queste le principali designazioni per la prossima ...Il Napoli ha ottenuto l'accesso come prima nel suo girone alla prossima fase della Champions League 2022/2023: chi potrebbe incontrare agli ottaviLe considerazioni dopo Liverpool-Napoli, ovvero prima sconfitta stagionale per gli azzurri di Spalletti, ad Anfield ...