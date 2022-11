Il rave di Modena non rispettava una dozzina di norme penali e civili

Il reato diparty dopo quanto accaduto a'Se non fosse stato per l'intervento del governo ilparty sarebbe stato legale, grazie a noi e' diventato illegale stare dentro edifici o terreni ...Intervenire in maniera concreta sui, ad esempio, mentre la notizia deldiè al suo hipe, dà un segnale di prontezza. Passa il messaggio: il Governo è sul pezzo, monitora, interviene ...precisa l'obiettivo della norma sui rave party: "allinearci alla legislazione degli altri Paesi europei anche ai fini di dissuadere l'organizzazione di tali eventi che mettono in pericolo soprattutto ...La pubblicazione in Gazzetta del decreto fa cadere anche l'ultimo dubbio che aveva suggerito cautela nelle reazioni politiche, quasi tutte improntate ad un parallelismo dei due pesi e ...