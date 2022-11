“Il piacere è tutto mio” | riscoprire il piacere dopo la menopausa | anche grazie a un gigolò

Leggi su robadadonne

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Master of the menopause, maestro della: è così che l’insegnante di religione in pensione – fino ad allora ignara di cosa fosse un orgasmo – soprannomina il sex worker ventenne che ha affittato per regalarsi un fuori programma, in Ilmio film con Emma Thompson e Daryl McCormack: linguaggio esplicito, mai volgare, corpi nudi e scene di sesso per rivendicare il diritto delle donne alla. Argomento poco bazzicato, così come quello della libertà di usufruire dei servizi di un lavoratore del sesso, almeno dal cinema e dalla letteratura italiana, malgrado una popolazione sempre più anziana. Non così tra le pagine web, che pullulano invece di consigli contro il calo del desiderio e la ...