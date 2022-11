Il lungo addio Adelphi | 437 pp | 24 euro

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Nessuno è più taciturno, sfrontato e duro di Philip Marlowe. Il detective privato, nato nel 1939 dalla geniale penna di Raymond Chandler, è l’assoluto protagonista del genere hard boiled, affondando le mani in un poliziesco che racconta il mondo del crimine senza fronzoli, con una prosa torbida e accurata, tenendo alta la suspense. Dopo aver ritradotto Il grande freddo e, mia amata,prosegue questa pregevole operazione con il sesto romanzo della serie, Il, scritto nel 1953 e proposto nella traduzione di Gianni Pannofino. Dissacrante e virile, in perfetta linea con i tempi che furono, Chandler lancia il suo protagonista in un’avventura fra bicchieri di whisky, scazzottate, frasi indimenticabili e, ovviamente, donne fatali, seduttrici dalla bellezza androgina attorno cui vortica la morte. ...

