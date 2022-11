Borsa | Milano apre in rialzo | Ftse Mib +0 | 3%

La seduta di Piazza Affari si apre in rialzo. L'indice guida delladi, il Ftse Mib guadagna lo 0,31% a 22.870 punti. Sul listino in evidenza fin dalle prime battute Tim (+2,7%), Unicredit (+1,2%) e Stellantis (+1,15%). . 2 novembre 2022... Italia - Chiusura mercato after hours delladifino a martedì 01/11/2022 Martedì 01/11/2022 Appuntamenti : BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema ...Male Amplifon, ancora gettonata Tim (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 nov - Avvio positivo per le Borse europee, che gia' ieri avevano guadagnato terreno, iniziando bene novembre dopo un ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 nov - Si profila un avvio ancora in rialzo per le Borse europee, che gia' ieri erano andate bene. Sale intanto l'attesa per le decisioni che questa sera ann ...