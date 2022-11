Alessia Marcuzzi | l’ex marito è corteggiatissimo Ma lui è ancora innamoratissimo | «Vuole riconquistarla»

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Anchee Paolo Calabresi Marconi non sono sopravvissuti all’anno nero delle separazioni. Dopo i celebri addii di Francesco Totti e Ilary Blasi, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ecco che i due hanno divorziato dopo ben 9 anni di matrimonio. Ma tra loro ci sarebbeuna flebile speranza. Secondo l’ultima indiscrezione di gossip, infatti, il produttore televisivo non ha alcuna intenzione di arrendersi.riconquistare la sua amata, nonostante sia molto corteggiato. Èinnamorato Lo scoop è stato lanciato dal settimanale Chi: Paolo Calabresi sarebbeinnamorato di, nonostante abbia l’imbarazzo della scelta. Il magazine di Alfonso Signorini è certo: lui ha pensieri solo che per la sua ex moglie. ...

