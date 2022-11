Twitter | Musk | “Spunta blu a pagamento” Ecco il prezzo

Leggi su italiasera

(Di martedì 1 novembre 2022) (Adnkronos) – Lablu a, l’ultima idea di Elonper. Il magnate, che ha appena acquistato il social per circa 44 miliardi di dollari, con un tweet (ovviamente) prospetta la rivoluzione che dovrebbe mettere tutti gli utenti più o meno sullo stesso piano. “L’attuale sistema dei signori e dei contadini diper chi ha o non ha lablu è una stronzata. Potere al popolo! Blu per 8 dollari al mese”, scrive. In sostanza, secondo Mr Tesla, chi vuole lada utente verificato dovrà pagare. Ilpotrebbe variare da paese a paese in base al potere d’acquisto. Lablu sarà inserita in una sorta di pacchetto: “Otterrete anche priorità nelle risposte, nelle menzioni e ...