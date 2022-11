Picchiata | accoltellata e sepolta viva dall’ex marito | si salva grazie al suo Apple Watch

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 novembre 2022) È statadalma è riuscita arsial suo, con cui ha potuto chiamare la polizia dopo l’iniziale aggressione. L’episodio è avvenuto il 16 ottobre nello Stato di Washington ma è stato reso noto solo ora dal Daily Beast. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna, Young Sook An, 42 anni, aveva litigato per motivi di soldi e divorzio colChae Kyong An, 53enne. Quest’ultimo l’ha attaccata mentre si stava cambiando in camera, prendendola a pugni e gettandola a terra. Quindi le ha legato braccia e gambe con del nastro adesivo e l’haal petto, uscendo velocemente dalla stanza. A quel punto la donna ha usato il ...