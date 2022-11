Netflix | stop a possibilità account amici | fidanzati e parenti | ora chi condivide paga

Leggi su topicnews

(Di martedì 1 novembre 2022), il noto colosso di streaming internazionale, con il nuovo piano concederà una sola “casa” per ogni, e le “case” aggiuntive saranno amento. In sostanza, sarà previsto un extra per usare lo stessoDa qualche tempo,ha comunicato un cambiamento di politica di condivisione delle password e comincerà a farre un extra per la condivisione degli. Finora, chi sottoscrive un, puòrlo fino a 5 persone con lo stesso abbonamento. Ma dal 2023, le cose cambieranno perché i profili aggiuntivi dovrannore un extra per usufruire del suddetto servizio di streaming.-fonte webCosa ...