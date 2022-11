Mafia dei Nebrodi | condanne per 6 secoli ai clan Le lacrime di Giuseppe Antoci

L'ex presidente del ParcoNebrodi: 'Abbiamo superato il silenzio. I fondi europei dovevano andare alle persone per bene, non ai ...Nell'arco del 2021, in sei casi su dieci, i commissari hanno disposto l'avvicendamento tra gli incarichi di dirigenti e responsabiliservizi e, laddove questo non è risultato sufficiente, hanno ...L'ex presidente del Parco dei Nebrodi: "Abbiamo superato il silenzio. I fondi europei dovevano andare alle persone per bene, non ai capimafia" ...Meno di due anni fa la Dda di Messina mise in tacca di mira la cosiddetta "Mafia dei pascoli": 600 anni di carcere a 101 imputati nella "Nebrodi" ...