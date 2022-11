L' ambasciatore russo | ' Non escludo che l' Italia abbia inviato uomini in Ucraina'

"Non escludo" che l'Italia, oltre alle armi, abbia mandato in Ucraina anche uomini. Lo ha detto l'a Roma, Serghei Razov, in un'intervista a Oval media a margine del Verona Eurasian Economic Forum del 27 - 28 ottobre a Baku e rilanciata sulla pagina Facebook dell'ambasciata russa ...Intanto, l'in Italia, Sergey Razov, in un'intervista dice di non escludere che l'Italia abbia inviato in Ucraina non solo armi, ma anche uomini, il che si configurerebbe come uno ...Lo ha detto l'ambasciatore russo in Italia, Sergei Razov, rispondendo a una domanda sul Donbass nel corso di una intervista rilasciata a Oval Media, rilasciata a margine del Verona Eurasian Economic ...La guerra in Ucraina giunge al 251esimo giorno. Le forniture di acqua e di energia elettrica a Kiev sono state ripristinate dopo gli attacchi missilistici russi di lunedì. Intanto, altre tre navi cari ...