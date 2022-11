Inter | a Monaco un 'nuovo' capitano | ecco chi indosserà la fascia

Bayernsono pronte per l'ultima partita della fase a gironi di Champions League . Già certo della qualificazione, Inzaghi fa un po' di turnover fra difesa e centrocampo, davanti Correa e ...Dove vedere Bayern: streaming e diretta tv Il match tra Bayern, valido per la sesta giornata del girone di Champions League, si gioca all'Allianz Arena alle 21. La ...L'Inter si prepara ad affrontare il Bayern Monaco nell'ultima partita del gruppo C di Champions League e Simone Inzaghi fa ampio turnover ...CHAMPIONS LEAGUE - Le scelte di Julian Nagelsmann e Simone Inzaghi per l'ultima partita del girone. L'Inter è già sicura della qualificazione agli ottavi di ...