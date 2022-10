Infortunio Lukaku | Tencone | «Non dovrebbe essere troppo grave»

(Di martedì 1 novembre 2022) Le parole del dottorsull’di: «Non abbiamo informazioni perprecisi e per poter rassicurare i tifosi» Il dottor Fabrizioha parlato ai microfoni di Sky Sport della ricaduta di Romelu, impaziente di tornare in campo con la sua Inter, e dei tempi previsti per la guarigione: LE PAROLE- «Non abbiamo informazioni perprecisi e per poter rassicurare i tifosi dell’Inter o del Belgio: questo tipo diè unminore, è un fastidio al livello della cicatrice. Nontrattarsi di uncome la prima volta, assolutamente, ma di una cosa minore. Perciò comunque qualcosina è successo: la prognosi è di ...

Romelu infatti si ferma ancora. L'attaccante ha accusato un problema al bicipite femorale della coscia sinistra e salterà sicuramente la gara di Champions con il Bayern e quella di campionato. Le condizioni di È un rallentamento che non ci voleva, ci stava dando dentro tanto in questo periodo, speriamo di poterlo riutilizzare prima della sosta". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi. (ANSA) - MILANO, 31 OTT - Nuovo infortunio per Romelu Lukaku. L'attaccante dell'Inter ha sostenuto esami clinico-strumentali questa mattina: gli accertamenti hanno evidenziato ... Inter Bayern Monaco Inzaghi. Valentin Carboni, stando a quanto riportato da Sportmediaset, potrebbe essere la mossa a sorpresa di Inzaghi per l'ultima di Champions in tandem con Joaquin Correa.