In Italia tassi a livelli record Torna il fantasma della crisi del 2008

...Lagarde ha segnalato che l'inflazione potrebbe aver raggiunto un picco e che gli aumenti dei...72%; sulla stessa linea, in forte aumento il FTSEAll - Share , che con il suo +1,66% avanza ......del suo ulteriore aumento dei, anche se le previsioni sono tutte per un altro balzo da 75 punti base. I prossimi, però, dovrebbero essere di minore entità e i mercati lo sperano. In, il ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 01 nov - Gli indici sono passati in negativo a Wall Street, dopo la pubblicazione di alcuni dati macroeconomici. Il mercato del lavoro appare ancora troppo ' ...Dal FOMC si attendono segnali di una pausa nel ciclo di aumento dei tassi, anche se Goldman Sachs ha stimato che ... in forte aumento il FTSE Italia All-Share, che con il suo +1,66% avanza a quota ...