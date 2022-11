Harry e Meghan umiliati da William e Kate | ormai spietati | il colpo di grazia

Addirittura, secondo alcuni esperti è possibile che il Sovrano decida di privareMarkle dei loro titoli , un gesto che metterebbe fine davvero ad ogni possibilità di riavvicinamento. ...Secondo il biografo reale Tom Bower, il sovrano starebbe pensando di revocare i titoli nobiliari al principee alla moglieMarkle . Non solo. Il dubbio sembra essere avvalorato dal fatto ...Gli inglesi vedono la rivalità di Harry e William in ogni cosa. Di certo i due fratelli al momento non vivono un rapporto sereno e l’attrito è palpabile. Secondo una commentatrice William e Kate Middl ...Grazie al memoir che uscirà il 10 gennaio, Harry si metterà in tasca diversi milioni di dollari (che in parte devolverà in beneficenza). Quel volume, però, potrebbe costargli caro in termini di status ...