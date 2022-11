Gazzetta | gli allibratori danno Osimhen favorito come cannoniere del campionato

(Di martedì 1 novembre 2022) Stasera si gioca Liverpool-Napoli. Ladello Sport sottolinea che uno dei duelli più appassionanti del match di Champions League sarà quello tra Darwin Nunez e Victor. I due attaccanti stanno vivendo un momento decisamente diverso. Il primo, contro il Leeds, si è divorato due gol che avrebbero cambiato la partita, persa dai Reds 2-1. Il secondo, invece, è reduce da una tripletta segnata al Sassuolo al Maradona. Nunez non ha ancora metabolizzato il passaggio alla Premier ed è stato anche condizionato dagli infortuni. Tutt’altra storia quella che riguarda il nigeriano del Napoli. Dopo lo stop forzato per l’infortunio rimediato proprio contro il Liverpool nella partita di andata,è tornato in forma straordinaria. Ogni volta che Luciano Spalletti lo ha messo in campo lui ha ripagato la fiducia con un gol. Vive un ...

La Gazzetta dello Sport

Nel novembre scorso la proprietà rossoneraaggiunse un solo anno, stavolta due. Se Pioli ... Non perderti le Newsletter diPROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade ...incrementi colpiscono ancheimballaggi: dalla plastica per i vasetti dei fiori (+72%) al ... che a questo punto prevede controlli, pubblicazione inUfficiale e definizioni delle ... Vlahovic e l'incubo pubalgia: perché non riesce a guarire Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Dopo gli scontri violenti tra i tifosi napoletani e del Liverpool, nella gara di andata al Maradona, gli hooligans vogliono vendicarsi. Sono comparse delle scritte con bombola spray all'esterno di Anf ...