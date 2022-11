Fate The Winx Saga cancellato dopo 2 stagioni tra lo sconforto e le polemiche dei fan

(Di martedì 1 novembre 2022)The, cala il sipario sulla serie Netflix tratta dal celebre cartone animato italiano. La notizia shock è stata data dallo showrunner Brian Young, che su Instagram ha scritto: “Questa non è una notizia divertente da condividere, ma Netflix ha deciso di non andare avanti con la terza stagione di: The. Questo è particolarmente difficile perché so quanti di voi hanno amato questa stagione. È una notizia positiva straziante, ma comunque resta una notizia positiva”. Ha concluso: “Sono stati quattro anni fantastici. Speriamo di rivederci in futuro”.Thee i fan sono sul piede di ...

Uagna.it

attenzione a un mio cameo nel video... il primo che mi vede vince una borsa di Flamin' Hot ... Il precedente album in studio dei Noel Gallagher's High Flying Birds intitolato 'Who BuiltMoon'...Naturalmente,le vostre ricerche prima di effettuare qualsiasi investimento. *Questo articolo è stato pagato. Cryptonomist non ha scritto l'articolo né ha testato la piattaforma. Netflix ha cancellato Fate: The Winx Saga dopo due stagioni Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...Giaele De Donà parla con Charlie Gnocchi del rapporto con il marito dopo le immagini che le sono state mostrate in puntata ...