Calciomercato Inter | l’annuncio fa impazzire i tifosi | Marotta cala il jolly

Leggi su serieanews

(Di martedì 1 novembre 2022)in campo contro il Bayern Monaco, ma attenzione alimprovviso sul mercato: salti di gioia anche per Simone Inzaghi Non è stato un avvio di stagione semplice per l’di Simone Inzaghi, che adesso si sta riprendendo con il passare delle partite. Non solo in campionato, ma anche in Champions League gli uomini nerazzurri stanno ritrovando Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.