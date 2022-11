Borsa | Milano sale dell' 1 | 6% | slancio Tim e Mps

Curiose le giustificazioni dell'allora consigliera: la, ad esempio, era stata regalata - ...sorteggio nel corso di un incontro elettorale nel periodo natalizio nell'ufficio di Barriera di, ...Ladi, insieme agli altri listini, conferma il rialzo e lo incrementa con il Ftse Mib che torna a 23 mila punti e sale dell'1,67%. Sotto la lente Mps con il titolo che con l'aumento coperto ...La Borsa svizzera ha aperto le contrattazioni in territorio positivo, e un'ora dopo l'inizio degli scambi l'indice principale SMI segna un +0,75% a 10'909.61 punti, mentre quello allargato SPI un +0,8 ...Bene le banche, in rialzo anche societa' energia e moda (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 nov - Partenza in buon rialzo per le Borse europee, nel giorno di Ognissanti, che potrebbe farsi ...