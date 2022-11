Ballando | scoppia la lite tra Pasquale La Rocca e Luisella Costamagna

Tuttosport

I problemi tra Costamagna e La Rocca acon le Stelle Stando ai rumors che circolano in rete, subito dopo la performance in pista pare però sia acccaduto qualcosa di inaspettato tra Luisella ...Ebbene, A lessandro n el corso della puntata di, andata in onda ieri sera sabato 29 ottobre 2022, è tornato a parlare della sua mamma , Cristina Vittoria Egger Bertotti, con la quale sembra ... Ballando con le Stelle: dopo Garko, scoppia il caso Costamagna I rumors riportano di nuovi colpi di scena e problemi che sarebbero accaduti nel dietro le quinte dell'ultima puntata del dancing show di Rai 1 ...Alessandro Egger è scoppiato a piangere nel corso della puntata di Ballando con le stelle, dopo la domanda di Alberto Matano. La conduttrice costretta ad intervenire. Alessandro Egger è uno dei protag ...