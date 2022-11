Ambasciatore russo Razov | Non escludo l' invio di uomini dall' Italia in Ucraina | Mosca | Gb dietro l' attacco a Nord Stream | Replica di

16.10 Mosca:Italia invia a Kiev armi e uomini L'a Roma, Sergey Razov, ha detto di non escludere che l'Italia oltre alle armi abbia mandato in Ucraina anche uomini per combattere contro le forze russe. L'affermazione di Razov è ...01 nov 15:44in Italia: "Non escludo che l'Italia abbia inviato uomini in Ucraina" Non escludo 'che l'Italia, oltre alle armi, abbia mandato in Ucraina anche uomini'. Lo ha detto l'...“Non è escluso che, oltre alle armi, l’Italia abbia inviato uomini a combattere in Ucraina a fianco delle truppe di Kiev”. A ...(ANSA) - ROMA, 01 NOV - "Non escludo" che l'Italia, oltre alle armi, abbia mandato in Ucraina anche uomini. Lo ha detto l'ambasciatore russo in Italia, Sergey Razov, rispondendo ad una domanda sul ...