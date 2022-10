Verona-Roma 1-3 | in rete Zaniolo | Volpato ed El Shaarawy

(Di lunedì 31 ottobre 2022) (Adnkronos) – Labatte 3-1 ilnel posticipo della 12/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Bentegodi’ della città scaligera. I padroni di casa passano in vantaggio con Dawidowicz al 27?, poi al 37? lo stesso difensore gialloblù si fa espellere per un brutto fallo sue l’attaccante giallorosso trova il pari nel recupero del primo tempo. Nella ripresaal 43? ed Elal 47? completano la rimonta. In classifica laè quarta a quota 25, mentre ilè 19° insieme alla Cremonese con 5 punti. Funweek.

Una sofferenza incredibile, una vittoria arrivata in un finale convulso che ha visto labattere per 3 - 1 ilcon un super Volpato. A far rumore, però, è stata come al solito la grande presenza scenica di Mourinho in panchina e a ...Camara 7 E' capace di arrivare ovunque, anche più volte nella stessa azione. Ma è anche centrocampista lucido, che non sbaglia mai una scelta. Entra da protagonista nel gol del pareggio. Esce quando ...I protagonisti positivi e negativi della gara vinta 3-1 dai giallorossi di Mourinho in casa degli scaligeri di Bocchetti ...Hellas Verona - Roma 1-3 highlights e gol: le azioni principali della sfida della dodicesima giornata di Serie A 2022/23.