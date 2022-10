Truffa e porto abusivo di armi | denunce e segnalazioni in Irpinia

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – I Carabinieri della Stazione di Quindici hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, un 40enne della provincia di Napoli ritenuto responsabile di. L’indagine prende spunto dalla denuncia presentata dalla vittima che, qualche giorno fa, si vedeva recapitare comunicazioni per pagamenti relativi alla fornitura di energia elettrica da parte di una società con la quale non aveva mai stipulato alcun contratto. Gli investigatori hanno quindi avviato le verifiche che hanno svelato la proceduraldina alla base degli addebiti, scaturiti da un contratto stipulato a nome del malcapitato. All’esito dell’attività d’indagine i Carabinieri sono riusciti ad individuare il presunto responsabile che è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria. Sono tuttora in corso ...