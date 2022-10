Tesla - Al via lespansione di Grünheide | disboscati 70 ettari

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Lasarà anche la Casa automobilistica più "verde" e innovativa al mondo, ma le sue attività industriali hanno comunque un impatto ambientale. A, alle porte di Berlino, sono iniziati i lavori per l'ampliamento delle strutture produttive della prima fabbrica europea del costruttore guidato da Elon Musk: si tratta di un progetto destinato a espandere l'attuale area industriale tramite la realizzazione di nuovi spazi per magazzini e per le attività logistiche su terreni limitrofi oggi occupati da una foresta. Laha già avviato operazioni di disboscamento, che porteranno a tagliare gli alberi su circa 70di terreno. Le procedure. Il progetto, essenziale per sviluppare la fabbrica e metterla nelle condizioni di sostenere le strategie di crescita dellasul mercato europeo, è ...