On the Line | la recensione | Mel Gibson e un thriller dai toni altalenanti

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Ladi On the: Melè conduttore radiofonico che lotta per la sopravvivenza contro un ascoltatore anonimo. Alla regia Romuald Boulanger. Il risultato? Altalenante. Da Good morning, Vietnam a I Love Radio Rock: i film sulla radio sono sempre molto affascinanti. Così come sono affascinanti i"one-location" che stabiliscono una diretta connessione tra preda e predatore. Qualche esempio? Ina con l'assassino, Omicidio in diretta oppure Il colpevole - The Guilty. Da questi due input (giusto per restare in tema radiofonico) il francese Romuald Boulanger (che nel 2020 aveva diretto il dimenticabile Connectés, uno dei mille film girati via Zoom durante la pandemia) costruisce On the, girato a Parigi eppure ambientato in una ipotetica Los Angeles. La ...