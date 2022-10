leggo.it

Si parla spesso di quanto i social possano essere pericolosi, meno frequentemente di quanto 'bene' possano creare. Oltre ad essere canali fondamentali per aiutare le persone a sentirsi meno sole, a ...Prima dell'avvento di internet molti argomenti erano tabù, e per proteggere i più piccoli di certe cose proprio non se ne parlava: silenzio, ci sono i tetti bassi. Si creava così una bolla di non - ... Maddalena Messeri: CasaPaese, il web buono Si parla spesso di quanto i social possano essere pericolosi, meno frequentemente di quanto “bene” possano creare. Oltre ad essere canali fondamentali per aiutare le persone a ...