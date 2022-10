La figlia di Carlo Rambaldi | «Per gli occhi di E T prese spunto dal nostro gatto himalayano»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Su La Repubblica un’intervista alladi, Daniela. Ricorre il quarantennale del capolavoro di Steven Spielberg, E.T. Danielaracconta il rapporto che aveva con il padre. «Avevamo un rapporto di simbiosi assoluta. Ricordo bene non tanto il periodo italiano quando collaborò con Dario Argento, ma quello americano. Al pomeriggio, uscita da scuola, mia mamma mi portava nel suo laboratorio. Papà viveva letteralmente in quel luogo, sembrava non prendersi mai una pausa. Creava continuamente, anzi, quando usciva portava sempre con sé il taccuino, quasi fosse un ingranaggio. Il suo tavolo di lavoro era tutto bruciacchiato, perché quando iniziava a disegnare accendeva la sigaretta, la poggiava, quella si consumava… e dopo se ne accendeva un’altra».realizzò E.T. in sei mesi, ...