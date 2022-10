‘Io e libri’ | Daria Bignardi si racconta a Torre Annunziata

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La giornalista e scrittriceè stata ospite della libreria Libertà di. In occasione di una colazione con l’autore, laha chiacchierato con i lettori e con le lettrici del suo ultimo libro, pubblicato per Einaudi “Libri che mi hanno rovinato la vita e altri amori malinconici” (Einaudi editore). Il testo traccia una sorta di autobiografia emotiva, passando in rassegna le storie, i personaggi che hanno influenzato l’evoluzione die che l’hanno accompagnata nel diventare la donna che è adesso. Sollecitata dalle domande del gruppo di lettura della libreria,hato il suo rapporto con la lettura e con i libri, che nel tempo non è cambiato. ...

