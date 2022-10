Gravina | «Quanto accaduto a San Siro non è una bella immagine L’Inter sta collaborando con la Digos»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il presidente della Figc, Gabriele, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa al termine del consiglio federale tenutosi a Roma. Ha parlato dia San, con gli ultras che hanno costretto gli spettatori ad abbandonare la curva alvallo della partita con la Sampdoria per l’omicidio di Vittorio Boiocchi. Le testimonianze di quanti erano presenti sono agghiaccianti. Le dichiarazioni di– che sono su Sportface.it – sono piuttosto stringate, in verità.fa riferimento solo aletto sui giornali, dice che non ci sono altri elementi, definisce i fatti vergognosi di Sansemplicemente “non una”. Il presidente della Figc ha parlato ...