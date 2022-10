“Costretto a vivere in auto” La denuncia choc del manager in rovina

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Dramma povertà, sempre più le persone in stato di necessità costretta chiedere aiuto alla Caritas o a strutture assistenziali; tra loro c’è anche lui, topfinito sul lastrico che oggi vive in macchina. A raccontare la sua storia è Repubblica. Di compassione o elemosina Giuliano non vuole, per questo sul parabrezza della suaha attaccato un cartello. “Vivo in macchina. Se avete bisogno di fare la spesa io ve la faccio e ve la porto a casa per uno o due euro (quello che potete). Sono anche un amante dei cani e se vi può far piacere porto il vostro amico a quattro zampe a fare i bisogni”. “E un bel giretto. Naturalmente col sacchetto per raccogliere la cacca. Spero di conoscervi e di esservi utile. Grazie. Giuliano”. Poche parole e tanta dignità. “Ero undi un’azienda fornitrice di acqua ed ...