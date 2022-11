Benevento-Pisa 0-0

...30 sc Heerenveen - FC Utrecht 1 - 2 18:45 Sparta Rotterdam - Fortuna Sittard 3 - 1 21:00 Go Ahead Eagles - Excelsior 3 - 1 CALCIO - SERIE B 14:000 - 0 14:00 Cagliari - Reggina 1 - 1 .... Nel corso della puntata odierna di Ottogol, è intervenuto in diretta Emanuele D'Anna. L'ex capitano giallorosso sabato scorso era al Vigorito per assistere al match tra, terminato col risultato di 0 - 0. Ecco le sue dichiarazioni. 'Non è un momento facile per il, ma sono cose che possono succedere e sono certo che ne uscirà fuori. Non è ...