(Di domenica 30 ottobre 2022) Per ridurre il consumo energetico la prioritàè quella di indicizzare i prezzi dell'energia secondo il livello dei consumi per famiglia (71%). Sono favorevoli anche a tassare ...

Agenzia ANSA

Allo stesso tempo, tuttavia, il 25%italiani afferma di non potersi permettere di riscaldare la propria casa in modo adeguato. Tre quartiitaliani (77%) affermano che la guerra in Ucraina ......agricoltori e dei consumatori. 'L'Italia è costretta ad importare materie prime agricole a causa dei bassi compensi riconosciuti agli agricoltori che hanno dovuto ridurre di quasi unla ... Un terzo degli italiani è disposto a abbassare riscaldamento - Economia