(Di domenica 30 ottobre 2022) Ad Anfield, ilcrolla contro il. L'inizio per gli uomini di Klopp non è il migliore, Rodrigo porta in vantaggio i suoi al 4'. ...

Gazzetta

Ad Anfield, il Liverpool crolla contro il Leeds. L'inizio per gli uomini di Klopp non è il migliore, Rodrigo porta in vantaggio i suoi al 4'. ...Ma a rileggerlo continuo a non capire come sia stato possibile proporre uncosì. Zamagni, ... secondo l'impegno riconosciuto, anche se solo verbale, degli Usa alla Russia di Gorbaciovla ... Un pasticcio dopo l'altro: Liverpool battuto in casa dal Leeds: i gol