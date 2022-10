(Di domenica 30 ottobre 2022)usate, guanti in lattice sporchi, vassoietti di alluminio unti, lattine e bottiglie, resti di bivacchi, c?è tutto un mondo impietoso dicome reliquie sparse di un...

ilmessaggero.it

... incluse quelle private e non conosciute, fanno di questo famo soconsacrato a Maria Vergine,... che alla Salus Populi Romani attribuirà la grazia della liberazione didall'occupazione nazi -...... bottega artigiana fondata nel 1826, è stata in trasferta vicino a Firenze, nel nuovodella ... allestito nel palazzo della "Civiltà italiana" a". Roma: il Tempio di Portuno muore tra rovi, rifiuti e siringhe. I turisti: «Solo degrado, impossibile visitarlo È partito questa mattina il corteo dei nostalgici del Ventennio a Predappio, tra fez, camicie nere, magliette del Duce e tatuaggi in bella vista.Sfogliando le pagine di un volume custodito nella biblioteca dell’Associazione Dea Sport ONLUS di Bellona (CE) abbiamo appreso le antiche ...