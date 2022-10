MOVIOLA – Torino-Milan | Miranchuk segna il 2-0 Vlasic e Pellegri oltre tutti ma non in fuorigioco

Leggi su sportface

(Di domenica 30 ottobre 2022) Ladi, con il gol dial 37? per il 2-0 granata che ha lasciato alcuni dubbi. A inizio azione infatti sembrano essere insiache: i due attaccanti granata sono piuttosto chiaramentela linea della difesa rossonera. Entrambi partecipano all’azione, con il pallone che poi arriva ail quale scarica il sinistro del raddoppio granata. In realtà la rete è assolutamente regolare e per un motivo molto semplice. I due giocatori del Toro sono effettivamente in posizione irregolare, ma il pallone arriva direttamente dal rinvio dal fondo del portiere Milinkovic-Savic. Il rinvio dal fondo, esattamente come le rimesse laterali, non prevede il. ...