Liverpool battuto ad Anfield dal Leeds | i gol e gli highlights | VIDEO

Ad Anfield, ilcrolla contro il Leeds. L'inizio per gli uomini di Klopp non è il migliore, Rodrigo porta in vantaggio i suoi al 4'. ...Ora al comando ci sono loro, in attesa della 'risposta' domenicale dei Gunners, impegnati contro il Nottingham Forest fanalino di coda ma reduce da un clamoroso successo contro il...Altra serata da dimenticare per il Liverpool in Premier League, a tre giorni dalla sfida contro il Napoli. Dopo il ko contro il Nottingham Forest, la formazione di Klopp viene battuta anche dal Leeds ...Inizio di stagione molto difficile per il Liverpool: la sconfitta col Leeds ultimo in classifica fa molto male e segna la fine di un record pazzesco ...